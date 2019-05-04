Трамп заявил об огромном потенциале хороших отношений между Россией и США

Президент США Дональд Трамп назвал хорошим телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств имеется огромный потенциал для хороших отношений.

"Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших/отличных отношений с Россией, несмотря на то, что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение касательно "сговора с Россией". Мир может быть лучше и безопаснее", - написал глава администрации в Twitter.

Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа, подтвердил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге рассказала, что в ходе телефонных консультаций стороны обсудили публикацию итогов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, возможность продления ДСНВ и перспективы заключения "нового ядерного соглашения" между Россией, США и Китаем.