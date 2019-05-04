"Желтые жилеты" взяли тайм-аут

Новости

На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку 21:53
Глава ПНС Ливии подтвердил визит правительственной делегации в Россию 21:47
Месси не приедет: С кем "Зенит" точно не сыграет в группе Лиги чемпионов 21:36
Альпинисты Беларуси приняли эстафету II Европейских игр 21:20
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС 21:04
В Крыму в ДТП с мотоциклом и автомобилем ГИБДД погиб байкер 21:02
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов 20:36
В Беларуси подтвердили поступление чистой нефти из России 20:07
В Венесуэле разбился военный вертолет c семью пассажирами 19:59
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве 19:30
Франция, Германия и Великобритания призвали обойти санкции США по Ирану 19:20
В прилетевшем в Махачкалу пассажире опознали террориста 19:15
В Москве пожарные спасли Алешкинский лес 18:45
Журналист попал в реанимацию после нападения в центре Черкасс 18:42
"Зенит" вырвал ничью в матче с "Ахматом" 18:38
В Баренцевом море найден советский корабль 18:34
Трамп заявил об огромном потенциале хороших отношений между Россией и США 18:20
Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента 17:54
Spiegel: НАТО проведет учения по отражению атаки "крупной страны" 17:35
Сборная России по хоккею проиграла финнам 17:33
Психологи выяснили, почему сложно контролировать мысли 17:08
На месте массового убийства в Челябинской области нашли младенца 17:00
Названа средняя продолжительность поездки на каршеринге в Москве 16:30
Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая 16:18
Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь из Стамбула 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
04.05.2019 20:30
Рубрика: В мире

"Желтые жилеты" взяли тайм-аут

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Очередной, 25-й по счету общенациональный день протестов "желтых жилетов" стал самым малочисленным и спокойным за все время существования этого движения. По сведениям французского МВД, участие в нем приняли 18 900 человек, из них 1 500 - в Париже.
Фото: REUTERS/Charles Platiau Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фото: REUTERS/Charles Platiau

Как здесь полагают, несомненно, сказалась усталость, накопившаяся за полгода еженедельных манифестаций, когда практически большую часть выходных люди проводят в шествиях, а часто и в стычках с правоохранителями. К тому же многие из активистов движения буквально три дня тому назад на Первомай уже успели "отметиться" в акциях, некоторые из которых, как это было в столице, мирными вряд ли можно назвать.

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

Предполагалось, что одной из центральных акций в Париже станет "желтая весна", которую "жилеты" намеревались провести в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, чтобы выразить протест против правительственного плана приватизировать главные воздушные ворота французской столицы. Однако в назначенный час там оказалось всего несколько десятков человек в знаменитых светоотражающих жилетах. Каких-либо нарушений нормального функционирования аэропорта их визит не вызвал. В течение пары часов они распространяли среди персонала аэропорта и пассажиров листовки, а после ретировались.

В это время в самом Париже проходил марш протяженностью в десяток километров, взявший старт на бульваре Мажента, что в 18-м столичном округе. Он прошел под знаком солидарности с участниками движения, пострадавшими в ходе столкновений с полицией, а таких многие сотни, а также с младшим медперсоналом системы здравоохранения, который борется за свои социально-экономические права.

В сопровождении эскорта полицейских "жилеты" продефилировали по городским районам, где расположены крупнейшие больничные центры Парижа, и у каждого из них устраивали митинги. Ближе к 18:00 (19:00 мск) протестующие достигли конечной точки маршрута - площади Нации. Обычно финал манифестации, когда ее участникам приходит время расходиться по домам, бывает отмечен "слезоточивыми" трениями с полицией. Однако не в этот раз. "Жилеты" в течение примерно часа распевали песни, в которых нелицеприятно отзывались о нынешних властях, некоторые даже пустились в пляс, а после отправились к ближайшим станциям метро и автобусным остановкам.

Банда преступников ограбила ювелирный завод во Франции

Примерно в таком же ключе проходили акции и в других городах. Исключение, пожалуй, составили лишь Монпелье и небольшой городок Ла-Рош-сюр-Йон (юго-запад Франции), объявленный на этот раз региональным центром сбора "желтожилетных". Но и там интенсивность противостояния с силами порядка была минимальной.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Беларуси подтвердили поступление чистой нефти из России
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
AP сообщило об "упущенном шансе" США настроить армию Венесуэлы против Мадуро
В Госдуме оценили слова депутата Рады о "братском народе"
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up