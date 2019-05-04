"Желтые жилеты" взяли тайм-аут

Очередной, 25-й по счету общенациональный день протестов "желтых жилетов" стал самым малочисленным и спокойным за все время существования этого движения. По сведениям французского МВД, участие в нем приняли 18 900 человек, из них 1 500 - в Париже.

Как здесь полагают, несомненно, сказалась усталость, накопившаяся за полгода еженедельных манифестаций, когда практически большую часть выходных люди проводят в шествиях, а часто и в стычках с правоохранителями. К тому же многие из активистов движения буквально три дня тому назад на Первомай уже успели "отметиться" в акциях, некоторые из которых, как это было в столице, мирными вряд ли можно назвать.

Предполагалось, что одной из центральных акций в Париже станет "желтая весна", которую "жилеты" намеревались провести в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, чтобы выразить протест против правительственного плана приватизировать главные воздушные ворота французской столицы. Однако в назначенный час там оказалось всего несколько десятков человек в знаменитых светоотражающих жилетах. Каких-либо нарушений нормального функционирования аэропорта их визит не вызвал. В течение пары часов они распространяли среди персонала аэропорта и пассажиров листовки, а после ретировались.

В это время в самом Париже проходил марш протяженностью в десяток километров, взявший старт на бульваре Мажента, что в 18-м столичном округе. Он прошел под знаком солидарности с участниками движения, пострадавшими в ходе столкновений с полицией, а таких многие сотни, а также с младшим медперсоналом системы здравоохранения, который борется за свои социально-экономические права.

В сопровождении эскорта полицейских "жилеты" продефилировали по городским районам, где расположены крупнейшие больничные центры Парижа, и у каждого из них устраивали митинги. Ближе к 18:00 (19:00 мск) протестующие достигли конечной точки маршрута - площади Нации. Обычно финал манифестации, когда ее участникам приходит время расходиться по домам, бывает отмечен "слезоточивыми" трениями с полицией. Однако не в этот раз. "Жилеты" в течение примерно часа распевали песни, в которых нелицеприятно отзывались о нынешних властях, некоторые даже пустились в пляс, а после отправились к ближайшим станциям метро и автобусным остановкам.

Примерно в таком же ключе проходили акции и в других городах. Исключение, пожалуй, составили лишь Монпелье и небольшой городок Ла-Рош-сюр-Йон (юго-запад Франции), объявленный на этот раз региональным центром сбора "желтожилетных". Но и там интенсивность противостояния с силами порядка была минимальной.