Мадуро рассказал о "нетрадиционной войне" США в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США ведут против Боливарианской Республики нетрадиционную войну. По его словам, Вашингтон намеревается снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн с помощью доктрины Монро.

"Они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить нашу родину, реализуют заговор с большим количеством денег, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри с помощью группы предателей-заговорщиков", - цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, во вторник в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в очередной призвал свергнуть законного президента Николаса Мадуро. Однако, согласно заявлению министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, к протестующим примкнула лишь небольшая группа военных, а также, что власти отчасти подавили попытку оппозиции устроить переворот.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в случае необходимости Вашингтон привлечет американскую армию к решению кризиса в Венесуэле.