Медведев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при пожаре на самолете в Шереметьево.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после взлета. При посадке один из его двигателей загорелся. Причины произошедшего уточняются. По предварительным данным, в авиалайнер могла попасть молния.

Следственный комитет подтвердил, что в результате аварии погибли 13 человек, среди которых двое детей. Возбуждено уголовное дело.