СК подтвердил гибель 13 человек на борту сгоревшего SSJ, в том числе 2 детей

В Следственном комитете уточнили данные по жертвам произошедшей в воскресенье в аэропорту Шереметьево авиакатастрофы. "Следствие на данный момент располагает данными о 13 погибших. Среди них двое детей", - сообщила в воскресенье вечером официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным "РГ", среди погибших также один стюард, находившийся в момент аварийной посадки в хвостовой части самолета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследование уголовного дела об аварийной посадке принять Главному управлению по расследованию особо важных дел СКР. Изначально дело возбудили следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Расследование ведется по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Бастрыкин, кроме того, поручил направить на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата СКР, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.

"Вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных ответственных за эксплуатацию воздушного судна лиц. Будет изучена вся техническая документация", - сообщили в СКР.

Что касается предварительных причин авиакатастрофы, то, по словам Петренко, рассматриваются различные версии произошедшего. Однозначные же выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия, отметила она, будут сделаны лишь после всестороннего изучения всех полученных следствием данных.

При этом в СК отметили, что информация по жертвам и пострадавшим уточняется.

Напомним, в воскресенье в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. При экстренной посадке загорелся самолет "Сухой Суперджет 100", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. Через 28 минут после вылета капитан воздушного судна принял решение возвращаться в столицу. Предварительная причина - попадание на высоте 2100 метров молнии в корпус самолета и вызванные этим сбои в работе автоматики авиалайнера. Попадание молнии подтвердил один из членов экипажа. При экстренной посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу.

Стоит отметить, что посадить самолет пилотам из-за сложных метеоусловий удалось только со второго раза. По свидетельствам очевидцев, авиалайнер приземлялся на слишком большой скорости. Кроме того, в самолете были полные топливные баки. Все это привело к тому, что, задев корпусом асфальт взлетно-посадочной полосы, самолет загорелся. При посадке у борта надломились стойки и загорелись двигатели.

На распространенных в интернете видеороликах видно, что пламенем была объята вся хвостовая часть самолета. Эвакуацию пассажиров и экипажа провели по надувному трапу из передней двери. Видно, что экипаж самолета и пожарные действовали слаженно и оперативно. Это позволило спасти много жизней. Всего на борту самолета были 73 пассажира и 5 членов экипажа.

К вечеру воскресенья пожар потушили. На месте ЧП шли спасательные и следственно-оперативные мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести тщательное расследование ЧП в Шереметьево и оказать необходимую помощь пострадавшим. Об этом в воскресенье вечером сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенту доложено об аварии самолета, доложено о первых цифрах по человеческим жертвам. Президент дал необходимые указания по проведению тщательного расследования этого авиапроисшествия, а также незамедлительного оказания помощи всем нуждающимся в ней", - сказал Песков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сформировать государственную комиссию по расследованию обстоятельств ЧП в аэропорту Шереметьево и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

"Глава правительства поговорил по телефону с министром транспорта Евгением Дитрихом. Он доложил о ситуации в Шереметьево, где аварийно приземлился самолет "Аэрофлота". Поручено образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия. Кроме того, Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщил он.

Стоит отметить, что сгоревший самолет прошел плановое техническое обслуживание в апреле 2019 года. Об этом сообщил производитель лайнера - компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). "Сгоревший самолет с заводским номером 95135 произведен в августе 2017 года. Плановое техническое обслуживание прошел в начале апреля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ГСС. В компании также уточнили, что представители компании работают в составе комиссии по расследованию авиапроисшествия.