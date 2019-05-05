Путин поручил тщательно расследовать аварию в Шереметьево

Глава государства поручил провести тщательное расследование аварии в аэропорту "Шереметьево" и помочь пострадавшим.

"Президенту доложено об аварии самолета в "Шереметьево", доложено о первых цифрах по человеческим жертвам", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков​​​.

"Президент дал необходимые указания по проведению тщательного расследования этого авиапроисшествия, а также незамедлительного оказания помощи всем нуждающимся в ней", - продолжил представитель Кремля.

"Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия", - отметил Песков​​​.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" направлялся из Москвы в Мурманск, но экстренно вернулся вечером 5 мая в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Причем сесть удалось только со второй попытки из-за неблагоприятных метеоусловий.

При посадке загорелись двигатели. Пассажиры покидали самолет по надувному трапу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.