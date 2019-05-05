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05.05.2019 08:45
Рубрика: В мире

Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США

Текст: Сергей Новиков
Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможное вторжение со стороны США.

"Военные должны быть готовы защитить родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится покуситься на эту священную землю", - заявил Мадуро, выступая на военной базе в штате Кохедес перед пятитысячным строем. Его слова приводит газета Correo del Orinoco.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"США вкладывают огромное количество денег, что ослабить, расколоть нашу армию изнутри, создают для этого группы предателей. Мы уже видели такую группу недавно в центре Каракаса, они были вооружены пулеметами, винтовками, который они направляли на свою собственную армию, на свой народ", - напомнил Мадуро о провалившейся во вторник очередной попытке госпереворота, предпринятой местными оппозиционерами. В качестве подтверждения своей верности президенту, вместе с Мадуро в штат Кохедес приехало и все высокопоставленное руководство венесуэльских Вооруженных сил.

"Держите ухо востро с теми, кто продает родину, предателями, пятой колонной. Я верю в Вооруженные силы и вашу верность! Горстка предателей не может посрамить честь, единство и образ армии в глазах народа и в глазах всего мира", - отметил Мадуро.

Фото: REUTERS
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"Североамериканская империя задействует Доктрину Монро, чтобы вновь колонизировать Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. Они хотят править по всей Америке, они нацелились на богатства Венесуэлы и ведут неконвенциональную войну, чтобы ослабить нашу родину", - заявил венесуэльский лидер.

Напомним, что в минувший вторник президент-самозванец Хуан Гуайдо предпринял очередную попытку государственного переворота, выступив на рассвете в окружении группы из солдат около военной базы Ла Карлота в центре Каракаса. Новый путч, как и предыдущие, провалился, мятежников быстро разогнали, и они были вынуждены просить дружественные оппозиционерам страны о предоставлении убежища. О провале попытки переворота заявил и сам Гуайдо, дежурно призвавший людей продолжать "борьбу с властями".

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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