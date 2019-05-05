Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможное вторжение со стороны США.

"Военные должны быть готовы защитить родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится покуситься на эту священную землю", - заявил Мадуро, выступая на военной базе в штате Кохедес перед пятитысячным строем. Его слова приводит газета Correo del Orinoco.

"США вкладывают огромное количество денег, что ослабить, расколоть нашу армию изнутри, создают для этого группы предателей. Мы уже видели такую группу недавно в центре Каракаса, они были вооружены пулеметами, винтовками, который они направляли на свою собственную армию, на свой народ", - напомнил Мадуро о провалившейся во вторник очередной попытке госпереворота, предпринятой местными оппозиционерами. В качестве подтверждения своей верности президенту, вместе с Мадуро в штат Кохедес приехало и все высокопоставленное руководство венесуэльских Вооруженных сил.

"Держите ухо востро с теми, кто продает родину, предателями, пятой колонной. Я верю в Вооруженные силы и вашу верность! Горстка предателей не может посрамить честь, единство и образ армии в глазах народа и в глазах всего мира", - отметил Мадуро.

"Североамериканская империя задействует Доктрину Монро, чтобы вновь колонизировать Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. Они хотят править по всей Америке, они нацелились на богатства Венесуэлы и ведут неконвенциональную войну, чтобы ослабить нашу родину", - заявил венесуэльский лидер.

Напомним, что в минувший вторник президент-самозванец Хуан Гуайдо предпринял очередную попытку государственного переворота, выступив на рассвете в окружении группы из солдат около военной базы Ла Карлота в центре Каракаса. Новый путч, как и предыдущие, провалился, мятежников быстро разогнали, и они были вынуждены просить дружественные оппозиционерам страны о предоставлении убежища. О провале попытки переворота заявил и сам Гуайдо, дежурно призвавший людей продолжать "борьбу с властями".