Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией. Он отметил, что между словами и действиями американского лидера существует сильный разрыв.

Как подчеркивает Пушков, несмотря на высказывание хозяина Белого дома об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, от Вашингтона исходит лишь негатив. Парламентарий привел в пример бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал хорошим телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств имеется огромный потенциал для хороших отношений. Беседа Трампа и Путина длилась почти полтора часа.