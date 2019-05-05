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05.05.2019 06:15
Рубрика: Власть

Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией. Он отметил, что между словами и действиями американского лидера существует сильный разрыв.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Как подчеркивает Пушков, несмотря на высказывание хозяина Белого дома об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, от Вашингтона исходит лишь негатив. Парламентарий привел в пример бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал хорошим телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств имеется огромный потенциал для хороших отношений. Беседа Трампа и Путина длилась почти полтора часа.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Россия и США Дональд Трамп
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