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05.05.2019 23:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

Текст: Сергей Бабкин

Аварийно-спасательные работы на месте пожара в самолете Sukhoj SuperJet 100 в Шереметьево завершены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Эвакуация пассажиров загоревшегося SSJ-100 в Шереметьево заняла меньше минуты

 

Спецслужбы аэропорта начинают буксировать обгоревший самолет, вскоре будут устранены все последствия ЧП. Сотрудники Следственного комитета продолжают работать на месте. В здании аэровокзала открыт Центр психологической помощи: с родными пострадавших и погибших работают сотрудники МЧС. Открыта также телефонная горячая линия +7 (495) 232 65 40.

Ранее СК подтвердил гибель 11 взрослых и 2 детей при пожаре в Шереметьево. Согласно последним данным, самолет, направлявшийся из Москвы в Мурманск, попал в грозу. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Из-за сложных метеоусловий посадить SSJ удалось только со второй попытки. Лайнер совершил жесткую посадку, загорелись двигатели. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось эвакуировать большинство пассажиров.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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