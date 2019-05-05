Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

Аварийно-спасательные работы на месте пожара в самолете Sukhoj SuperJet 100 в Шереметьево завершены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Спецслужбы аэропорта начинают буксировать обгоревший самолет, вскоре будут устранены все последствия ЧП. Сотрудники Следственного комитета продолжают работать на месте. В здании аэровокзала открыт Центр психологической помощи: с родными пострадавших и погибших работают сотрудники МЧС. Открыта также телефонная горячая линия +7 (495) 232 65 40.

Ранее СК подтвердил гибель 11 взрослых и 2 детей при пожаре в Шереметьево. Согласно последним данным, самолет, направлявшийся из Москвы в Мурманск, попал в грозу. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Из-за сложных метеоусловий посадить SSJ удалось только со второй попытки. Лайнер совершил жесткую посадку, загорелись двигатели. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось эвакуировать большинство пассажиров.