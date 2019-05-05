Эвакуация пассажиров загоревшегося SSJ-100 в Шереметьево заняла меньше минуты

Пассажиры авиалайнера Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, были эвакуированы за 55 секунд.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил пресс-секретарь компании "Аэрофлот" Максим Фетисов. "Эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд", - уточнил он.

Ранее в компании подтвердили, что самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться по технической причине.

При приземлении SSJ загорелся. При пожаре погибли 13 человек. Пассажиры, получившие травмы, доставлены в больницы.