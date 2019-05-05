Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагическим происшествием в столичном аэропорту Шереметьево, в результате которого погибли 13 человек.

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

В воскресенье борт авиакомпании "Аэрофлот", совершавший полет по маршруту Москва-Мурманск, вернулся в Шереметьево по техническим причинам и загорелся при посадке. Следственный комитет РФ подтвердил гибель 13 человек.