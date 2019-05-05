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05.05.2019 00:58
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы в чемпионате

Текст: Артур Нанян
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба записал видео в честь завоевания питерской командой чемпионского титула. Эту запись форвард опубликовал на своей странице в Instagram.

Артем, для которого это чемпионство стало первым в карьере, признался, что еще не до конца осознал случившееся. "Безумно рад нашей победе. Спасибо всем за поддержку. Поздравляю "Зенит" и весь город, родных и близких, друзей и всех, кто был рядом", - отметил Дзюба.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Зенит" досрочно стал чемпионом после того, как его ближайший конкурент "Локомотив" проиграл на выезде "Арсеналу" (0:2). За три тура до конца Премьер-лиги питерцы опережают москвичей на девять баллов. Даже в случае равенства очков впереди за счет личных встреч будут "сине-бело-голубые".

Сам Дзюба не принимал участия во вчерашнем матче своей команды в гостях с грозненским "Ахматом" (1:1). Капитан российской сборной пропустил игру из-за травмы бедра.

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