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05.05.2019 22:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горящем самолете Москва - Мурманск находился глава Североморска

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета находился глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. Он не пострадал и сейчас находится в здании аэропорта.

Фото: соцсети
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- Со мной все хорошо, физически я не пострадал, - сообщил Владимир Евменьков корреспонденту "РГ". - Мы все сейчас в аэропорту, здесь проводятся опросы и другие необходимые действия. Я находился ближе к голове самолета.

Ранее СМИ сообщали о том, что что во время эвакуации глава Североморска отравился угарным газом и ему оказывают помощь.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся в воскресенье при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. На борту воздушного судна вместе с экипажем находились 78 человек.

По данным СК РФ, погибли 13 пассажиров, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело, оно передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Следователи уже приступили к опросу пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и компании-перевозчика, а также других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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