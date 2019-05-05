В горящем самолете Москва - Мурманск находился глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета находился глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. Он не пострадал и сейчас находится в здании аэропорта.

- Со мной все хорошо, физически я не пострадал, - сообщил Владимир Евменьков корреспонденту "РГ". - Мы все сейчас в аэропорту, здесь проводятся опросы и другие необходимые действия. Я находился ближе к голове самолета.

Ранее СМИ сообщали о том, что что во время эвакуации глава Североморска отравился угарным газом и ему оказывают помощь.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся в воскресенье при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. На борту воздушного судна вместе с экипажем находились 78 человек.

По данным СК РФ, погибли 13 пассажиров, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело, оно передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Следователи уже приступили к опросу пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и компании-перевозчика, а также других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.