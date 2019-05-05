В Мурманске психологи работают с родными пассажиров аварийного рейса

В аэропорту Мурманска психологи оказывают помощь родным и близким пассажиров аварийного авиарейса Мурманск - Москва. Об этом сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

В мурманском аэропорту действует оперативный штаб, с родственниками работают психологи, - отметил Андрей Чибис. - Выясняется информация о состоянии пострадавших.

Напомним, в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск. На его борту с учетом экипажа находились 78 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".



На данный момент СК сообщает о 13 погибших, среди которых двое детей.