В Мурманске психологи работают с родными пассажиров аварийного рейса

В аэропорту Мурманска психологи оказывают помощь родным и близким пассажиров аварийного авиарейса Мурманск - Москва. Об этом сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram.
В мурманском аэропорту действует оперативный штаб, с родственниками работают психологи, - отметил Андрей Чибис. - Выясняется информация о состоянии пострадавших.
Напомним, в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск. На его борту с учетом экипажа находились 78 человек.
По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
На данный момент СК сообщает о 13 погибших, среди которых двое детей.
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В Шереметьево совершил экстренную посадку самолёт, летевший в Мурманск. По оперативным данным,все живы, 6 человек пострадало, эвакуированы все пассажиры. Развернут оперативный штаб МЧС, мы с ним на постоянной связи. Сейчас выясняется состояние пострадавших. Бригады психологов выехали в Мурманский аэропорт и готовы оказать поддержку родственникам и близким тех, кто летел этим бортом.