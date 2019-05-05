В Кургане из-за природных пожаров ввели "сухой закон"

С сегодняшнего дня и до особого распоряжения на территории Кургана запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива, сообщается на сайте администрации города. Постановление было принято из-за действующего в городе режима чрезвычайной ситуации.

Напомним, режим ЧС введен в пяти районах региона. Здесь уже трое суток бушуют природные пожары. Огнем уничтожены и повреждены 84 строения, из них 14 жилых домов и 12 нежилых, 17 хозяйственных построек, 41 садовый дом.

Согласно постановлению мэрии Кургана, не допускается продажа спиртного в организациях розничной торговли. Запрещено продавать алкогольную продукцию на вынос и на предприятиях общественного питания.

В Кетовском районе Зауралья запретили продажу угля и жидкостей для розжига. Ввели полный запрет на растопку бань и печей в частных домах и дачах, на сжигание мусора, разведение костров, мангалов, на охоту, рыбалку и посещение лесов.

В настоящий момент в ликвидации пожаров на территории области участвуют 455 спасателей и 111 единиц техники, включая два авиационных судна.