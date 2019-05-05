Забытый пикап УАЗ "Сталкер". На чем сейчас бы ездили в России

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил о пикапе УАЗ-2760 "Сталкер", который был представлен на Московском автосалоне в 2001 году.

Чтобы получить гармоничные пропорции, колесную базу "Сибмира" увеличили с 2760 до 3000 мм. Грузовая платформа размером 2190×1560×1500 мм со специальной остекленной надстройкой вмещала пять кубометров груза, а общая грузоподъемность составляла 800 кг.

Под капотом выставочного "Сталкера" стоял перспективный на тот момент турбодизель ЗМЗ 5143.10 рабочим объемом 2,24 л, выдающий 98 лошадиных сил и работающий в связке с пятиступенчатой "механикой". Заявленная максимальная скорость - 130 км/ч; расход топлива - около 10 л/100 км.

УАЗ-2760 "Сталкер". Фото: Пресс-служба УАЗа.

Серийный выпуск "Сталкера" был запланирован на 2003 год, однако решено было сосредоточиться на подготовке к производству семейства "Патриот". А УАЗ-3162 со всеми его производными отправили в архив. "Сталкер", созданный в единственном экземпляре, хранится в заводском музее в Ульяновске.

Примечательно, что такое же название - "Сталкер"- получил пикап на базе "Нивы". Не так давно мы писали об этой машине. На территории "ВИС-Авто" - дочернего предприятия АвтоВАЗа - засняли экспериментальный автомобиль.

Модель несколько раз за десять лет пытались запустить в производство, но всякий раз дело по той или иной причине оборачивалось ничем, поэтому за все время была собрана лишь небольшая экспериментальная партия этих машин.

В основу конструкции "Сталкера" был положен каркасно-панельный кузов с тремя дверьми и четырьмя местами. Длина авто составляет 3550 мм, ширина 1646 мм, а высота 1751 мм. Машина оснащена 1,7-литровым бензиновым двигателем, полноприводной трансмиссией от Lada 4x4, соответствует экологическим требованиям "Евро-5".