Дитрих: С места катастрофы в Шереметьево извлечены тела 41 погибшего

С места катастрофы извлечены тела 41 погибшего, заявил журналистам в аэропорте "Шереметьево" министр транспорта Евгений Дитрих.

"По состоянию на сегодняшнее утро Следственным комитетом было извлечено 41 тело погибших", - заявил министр.

Выжили 33 пассажира, 27 из них осмотрены врачами и не нуждаются в госпитализации, а шесть человек находятся в больнице, добавил он. Правительственная комиссия и оперативный штаб работают с родственниками погибших.

"Будут организованы и проведены генетические экспертизы. Информация о процедуре и порядке проведения будет предоставлена на горячей линии", - уточнил министр.

Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Мурманск, экстренно сел в аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета. При посадке самолет загорелся. На борту воздушного судна находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. После посадки было эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.