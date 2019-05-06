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06.05.2019 12:31
Рубрика: Экономика

Названы размеры выплат родным погибших и пострадавших в Шереметьево

Текст: Евгений Гайва
Родственники погибших и пострадавшие в авиакатастрофе в аэропорте "Шереметьево" получат выплаты от страховых компаний, регионов и компании "Аэрофлот", заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. 

"По всем погибшим будут организованы компенсационные выплаты. Выплаты будут организованы из трех источников. Во-первых, собственно, традиционные по закону выплаты со стороны страховой компании. Перечень необходимых документов для получения выплат страховые компании сегодня предоставят", - сказал Евгений Дитрих. 

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Документы будут представлены на "горячую линию". Минздрав окажет необходимую помощь в сборе документов для выплат тем, кто сейчас находится в больнице. 

Второй тип выплат предоставят регионы. Родственники погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие по 500 тысяч рублей. "Сегодня получено подтверждение от Московской области. В Мурманской области также сегодня примут решение по выплатам. Получено подтверждение от города Москвы", - сказал Дитрих. 

Поскольку среди пострадавших есть жители из других регионов, сегодня Минтруд направит запросы губернаторам этих регионов, уточнил министр транспорта. 

Третий тип выплат - выплата авиакомпании. В ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" будет рассмотрен проект решения о таких выплатах, сказал Дитрих. Предварительно, есть предложение по выплатам семьям погибших, включая бортпроводника, по пять миллионов рублей, уточнил он. 

Фото: AP
Минтруд открыл оперативный штаб для пострадавших в Шереметьево

 Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из аэропорта из Москвы в Мурманск, но после 28 минут полета экстренно вернулся в аэропорт. Посадить самолет удалось только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели, затем огонь перекинулся на всю хвостовую часть.

 В катастрофе погиб 41 человек. Спаслись по последним данным 33 пассажира и четыре члена экипажа. Возбуждено уголовное дело, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

Экономика Пенсии и пособия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минтранс
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