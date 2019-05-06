Фильм "Мстители: Финал" собрал в России два миллиарда за неделю

Кассовые сборы американского мега-блокбастера "Мстители: Финал" в прокате России и стран СНГ составили по итогам минувших выходных 925 миллионов рублей. В то время как общие сборы картины за неделю, с 29 апреля, - уже свыше двух миллиардов.

Об этом свидетельствуют данные специализированного портала kinobusiness.com.

Второе место - еще одна премьера: американская мелодрама "В метре друг от друга" взяла на старте кассу в 86,3 миллиона рублей.

Третья строчка - отечественная "медвежья" анимационная комедия "Большое путешествие": 67,8 миллиона рублей за выходные и 116 миллионов - за две недели проката.

Четвертое - комедийный боевик Романа Прыгунова с Владимиром Машковым "Миллиард": 61,5 миллиона рублей за уикэнд и 393,5 миллиона рублей - за три недели.

Закрывает первую пятерку драма с Шоном Пенном и Мелом Гибсоном "Игры разумов" - 18 миллионов за прошедшие выходные и 48,5 - за две недели.

Ранее сообщалось, что лента "Мстители: Финал" в рекордные сроки вышла на второе место списка самых кассовых картин за всю историю кинематографа.