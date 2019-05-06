Кокорина поздравили с чемпионством у зала суда

Петербургский "Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу, за три тура до конца первенства оказавшись недосягаемым для преследователей. Медаль получит и нападающий команды Александр Кокорин - даже несмотря на то, что с октября прошлого года он находится в СИЗО.

Сегодня в Пресненском суде Москвы состоится заключительное заседание по делу о драках в центре Москвы, где обвиняемым является Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, экс-игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким. Все они могут быть осуждены по статьям "хулиганство" и "побои", им грозит до семи лет тюрьмы.

Перед началом заседания журналисты поздравили Александра с чемпионским титулом. Он ограничился одним "спасибо" - возможно, он еще выскажется более подробно об отношении к победе, которой команда добилась, по сути, без него. Он успел принять участие лишь в нескольких играх сезона, прежде чем оказаться под арестом.