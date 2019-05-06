Кроссовер Hyundai метит в бестселлеры спустя сутки после начала продаж

Первой страной, в которой начнутся продажи кроссовера Hyundai Venue, является Индия. В течение суток после начала приёма заказов на модель компания приняла более двух тысяч заказов на новинку.

"Мы поражены тем, насколько активно себя проявили наши клиенты, - комментирует Викас Джейн, глава отдела продаж Hyundai Motor India. - Рекордный показатель - 84 автомобиля в час! Это доказывает то, что мы при создании автомобиля учли все потребности современного покупателя, особенно в плане оснащения Venue телематическим комплексом: много заказов поступает из районов с развитой телекоммуникационной инфраструктурой".

Окончательный прайс на новинку пока не опубликован. Депозит, который необходимо внести, чтобы забронировать Venue, составляет 21 000 рупий (19 500 рублей по курсу на 6 мая 2019 года). Ожидается, что цена на новинку окажется в пределах 800 000 рупий (примерно 750 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Напомним, Hyundai Venue был представлен 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке и в Индии. Дизайн автомобилей практически не имеет отличий, но есть разница в габаритах: модель в спецификации для Штатов немного длиннее - 4 036 против 3 995 мм. Это связано с тем, что в Индии автомобили длиной менее четырёх метров попадают в особую налоговую категорию.

Как ранее сообщала "Российская газета", в США новый Hyundai Venue будет предложен с бензиновым SmartStream 1.6 литра в паре с 6-ступенчатой МКП или вариатором. Отдача двигателя не сообщается.

В Индии новинку предлагают с тубированным литровым Kappa T-GDI мощностью 120 л.с. ("механика" или преселективный "робот"), атмосферным 1.2 MPI на 83 л.с. (только МКП) и 90-сильным дизелем объёмом 1.4 литра (МКП). Во всех случаях привод у кроссовера исключительно передний.

Относительно перспектив появления нового Hyundai Venue в России официальных комментариев от представительства компании не поступало. Скорее всего, ждать кроссовер даже в среднесрочной перспективе не стоит.