Минтранс не видит оснований для приостановки полетов Superjet-100

Для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 нет оснований, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

В воскресенье, 5 мая, самолет компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 вылетел из московского аэропорта в Мурманск, но спустя 28 минут вернулся обратно. В результате жесткой аварийной посадки самолет загорелся. В пожаре погиб 41 человек, девять были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий причин инцидента. Среди них недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия.