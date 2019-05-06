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06.05.2019 13:03
Рубрика: Экономика

Минтранс не видит оснований для приостановки полетов Superjet-100

Текст: Евгений Гайва

Для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 нет оснований, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. 

В воскресенье, 5 мая, самолет компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 вылетел из московского аэропорта в Мурманск, но спустя 28 минут вернулся обратно. В результате жесткой аварийной посадки самолет загорелся. В пожаре погиб 41 человек, девять были госпитализированы.

Фото: СК РФ/ РИА Новости
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Возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий причин инцидента. Среди них недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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