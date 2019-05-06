Названы самые популярные праворульные машины в России

Эксперты определили, какие праворульные автомобили чаще всего покупали россияне в первом квартале этого года.

Как сообщает "Автостат", на первом месте Toyota Corolla, разошедшаяся тиражом в 11 600 единиц (+4%). На второй позиции Honda Fit - 4 500 машин (+13%), а на третьем - Toyota Mark с результатом 3 900 автомобилей (-7%).

В топ-5 попали Toyota Vitz (3 400 штук; +3%) и Toyota Carina (2 800 штук; -2%).

Далее идут Toyota Corona (3 500 штук; -2%),Toyota Caldina (2 700 штук; -2%), Mazda Demio (2 500 штук; +12%), Toyota Prius (2 400 штук; -31%) и Toyota Camry (2 100 штук; -1%).

Всего же за январь-март 2019 года в России рынок праворульных машин вырос на 3% - до 131 800 экземпляров. Аналитики отметили, что по итогам января - марта 2019 года объем рынка автомобилей с правым рулем увеличился в 6 из 8 округов. Падение отмечается только на Урале (-7,1%) и Северном Кавказе (-4,1%).

Напомним, в конце прошлого года жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Праворульные подержанные автомобили, привезенные из Японии, составляют основную часть автопарка на Дальнем Востоке.