Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа 17:13
Легендарный завод ЗАЗ уходит в историю. По частям 16:23
МАЗ начал принимать заказы на конкурента "Газели" 15:24
06.05.2019 20:56
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные праворульные машины в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты определили, какие праворульные автомобили чаще всего покупали россияне в первом квартале этого года. 

Как сообщает "Автостат", на первом месте Toyota Corolla, разошедшаяся тиражом в 11 600 единиц (+4%). На второй позиции Honda Fit - 4 500 машин (+13%), а на третьем - Toyota Mark с результатом 3 900 автомобилей (-7%).

В топ-5 попали Toyota Vitz (3 400 штук; +3%) и Toyota Carina (2 800 штук; -2%).

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Если очень хочется Mercedes: что ждать от премиума за 500 000 рублей

Далее идут Toyota Corona (3 500 штук; -2%),Toyota Caldina (2 700 штук; -2%), Mazda Demio (2 500 штук; +12%), Toyota Prius (2 400 штук; -31%) и Toyota Camry (2 100 штук; -1%).

Всего же за январь-март 2019 года в России рынок праворульных машин вырос на 3% - до 131 800 экземпляров. Аналитики отметили, что по итогам января - марта 2019 года объем рынка автомобилей с правым рулем увеличился в 6 из 8 округов. Падение отмечается только на Урале (-7,1%) и Северном Кавказе (-4,1%).

Напомним, в конце прошлого года жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Праворульные подержанные автомобили, привезенные из Японии, составляют основную часть автопарка на Дальнем Востоке.

Забытый пикап УАЗ "Сталкер". На чем сейчас бы ездили в России
15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы
#Toyota