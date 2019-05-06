Ограничения в работе Шереметьево будут действовать до вечера

Аэропорт "Шереметьево" будет работать с ограничениями до вечера 6 мая, в расписании возможны изменения, сообщила пресс-служба аэропорта.

Ограничения введены до 18:00 мск в связи с работой бригады Следственного комитета России. Пока используется только одна взлетно-посадочная полоса, уточнили в аэропорте.

В воскресенье, 5 мая, в аэропорту произошла катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно после вылета в Мурманск вернулось и совершило жесткую аварийную посадку. В результате подломились стойки, загорелись двигатели, затем огонь перекинулся на всю хвостовую часть.

В катастрофе погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.