"Аэрофлот" и Шереметьево помогут родственникам жертв ЧП с SSJ-100

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания "Аэрофлот" окажут помощь родственникам и близким погибших и пострадавших во время ЧП с самолетом SSJ-100.

"Руководство и коллективы аэропорта и авиакомпании восприняли как личную трагедию инцидент с рейсом SU1492 "Москва - Мурманск". "Аэрофлот" и Шереметьево окажут всемерное содействие родственникам и близким погибших и пострадавших", - сообщается на официальном сайте аэропорта.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из столицы 5 мая в 18:02, спустя 28 минут совершил экстренную посадку в Шереметьево. Лайнеру удалось сесть только со второго раза из-за сложных погодных условий. Посадка была жесткой. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.