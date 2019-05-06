В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

При жесткой посадке самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

СК рассматривает все версии произошедшего. "Однозначные выводы о причинах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", - подчеркнула Светлана Петренко, официальный представитель ведомства.

Напомним, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот" лайнер, на борту которого находились 78 пассажиров, вылетел из Москвы в 18:02. Сразу после взлета экипаж сообщил о неисправности и решении вернуться в Шереметьево.

В 18:30 SSJ-100 совершил жесткую посадку и загорелся на полосе. Аварийно-спасательная бригада и медики прибыли на место происшествия спустя две минуты. Пассажиры покидали горящий лайнер по надувным трапам.

Почему экипаж "Суперджета" принял решение садиться в Шереметьево, пока неизвестно. Согласно последним данным, самолет, направлявшийся из Москвы в Мурманск, попал в грозу. В лайнер ударила молния.