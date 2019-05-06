Подмосковье выплатит по 2 млн рублей семьям погибших в Шереметьево

Правительство Подмосковья выплатит компенсации семьям всех погибших и пострадавшим при возгорании самолета в аэропорту Шереметьево, независимо от того, в каком регионе жили или живут эти люди.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, семьи погибших жителей области получат по 2 миллиона рублей, семьи из других регионов - по 1 миллиону. Всем пострадавшим выплатят компенсации в размере до 500 тысяч рублей.

"Понятно, что никакими деньгами не восполнить потерю родных, близких, поэтому я хочу принести соболезнования тем, кого это коснулось", - подчеркнул губернатор Подмосковья.

В Шереметьево погиб 41 человек, пятеро из них были жителями Московской области.