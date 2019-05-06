На месте взрыва в доме Железноводска найдено тело погибшего

Один человек погиб во время взрыва и последующего пожара в многоквартирном доме в Железноводске. Об этом "РГ" сообщили в главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю.

Тело погибшего обнаружили во время аварийно-восстановительных работ. Сейчас устанавливается его личность.

Напомним, пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате возгорания повреждены лестничные пролеты, а также остекление и стены на первых двух этажах. По информации следственного управления СК РФ, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа, однако, как сообщили "РГ" в "Газпром газораспределение Ставрополь", помещение, где находился очаг возгорания, не было газифицировано.

Позже в пресс-службе главы края уточнили, что причиной пожара стал хлопок газо-воздушной смеси. Ее источником стал газовый баллон, который был в одной из квартир.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. В лечебном учреждении Железноводска остаются шесть человек, в том числе два ребенка. Еще двое направлены в другие медицинские учреждения края, а девять получили амбулаторное лечение.

