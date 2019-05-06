Мурманчанка рассказала, почему перед вылетом сдала билет на SU1492

Жительница Мурманска Алена Медведева должна была лететь домой на сгоревшем накануне самолете Москва - Мурманск рейсом SU1492. Но она поменяла билет и уже от родственников узнала, что борт, которым она предполагала лететь первоначально, сгорел в Шереметьево.

Майские праздники мурманчанка провела в Белгороде у своих родителей. Вернуться в Мурманск она намеревалась вечером 5 мая. Но накануне вылета ее руководитель предоставил ей дополнительные отгулы.

- У меня было предчувствие, что 5 мая я не улечу, - рассказала Алена корреспонденту "РГ". - Я попросила моего руководителя дать мне еще три дня отдыха, и он разрешил. Благодаря его лояльности получила возможность остаться здесь подольше. И когда я брала билет на 5 мая, я была уверена, что не полечу этим рейсом. Не знаю, откуда взялось это ощущение. Но это стечение обстоятельств стало для меня спасительным.

С сегодняшнего дня в Мурманской области объявлен трехдневный траур. Врио губернатора Андрей Чибис до 9 мая отменил все праздничные мероприятия. По его словам, семьи погибших жителей региона дополнительно получат компенсации по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, был вынужден вернуться в Шереметьево, после чего совершил жесткую посадку и загорелся. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.