Семьи погибших при аварии в Шереметьево получат по миллиону рублей

Живущие в Мурманской области семьи авиапассажиров, погибших при пожаре в самолете в Шереметьево, получат компенсации на сумму 1 миллион рублей каждая. Документы об этом подписаны сегодня утром, сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Также выплаты в 500 тысяч рублей получат семьи пострадавших.

В ночь на 7 мая СК РФ распространил сообщение о том, что из 78 человек, находившихся на борту авиалайнера вместе с экипажем, выжили 37. В связи с этим Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур.

- Решается вопрос об организации доставки в Москву родственников погибших, - отметил Андрей Чибис. - Это необходимо для посещения места гибели их близких и участия в оперативно-следственных мероприятиях.

Жители Заполярья несут игрушки и цветы к двум стихийным мемориалам в память погибших. Это стойка информации в аэропорту Мурманска и сквер на улице Ленинградской в областном центре. В соцсетях многие жители города сообщают о своей готовности помочь их родным и близким - например, бесплатно отвезти их в аэропорт.