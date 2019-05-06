На трагедии в Шереметьево попытались нажиться мошенники

Жители Мурманской области начали получать в соцсетях сообщения с предложениями принять участие в сборе средств для помощи семьям пострадавших и погибших во вчерашней катастрофе самолета в Шереметьево.

Как отметили в областном правительстве, переводить деньги по предлагаемым счетам не следует. Вероятнее всего, они принадлежат мошенникам.

- Никаких официальных фондов пока не создавалось, - подчеркнули в пресс-службе региональной администрации.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По данным СК РФ, 41 человек погиб. Из самолета извлечены тела жертв катастрофы.