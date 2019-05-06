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06.05.2019 15:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье откроют счет для помощи семьям погибших в Шереметьево

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В Мурманской области появится специальный счет, куда можно будет направлять средства для помощи семьям погибших и пострадавшим в жесткой посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Об этом на свой странице в Facebook сообщил врио главы Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: Алексей Михайлов/ РГ
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- Меня очень тронуло, что наши люди уже вчера ночью сами предлагали помочь родственникам пострадавших - отвезти в аэропорт, встретить, просто поговорить и быть рядом, - подчеркнул врио губернатора. - Люди попросили открыть счет для сбора помощи - и это будет сделано. Эта трагедия коснулась всего нашего региона.

По словам Чибиса, власти региона берут на себя все организационные вопросы, связанные с трагедией. Врио губернатора попросил писать ему в Facebook всех, у кого возникли какие-либо сложности с этим.

- С семьями пострадавших ведется индивидуальная работа, выжившие пассажиры возвращаются домой, - отметил Андрей Чибис. - Родственникам погибших мы помогаем добраться и разместиться в Москве, с ними работают психологи.

Сейчас в московских больницах остаются двое жителей Мурманской области, пострадавших в результате ЧП.

В Заполярье объявлен трехдневный траур по погибшим при аварийной посадке.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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