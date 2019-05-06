Ространснадзор проведет проверки после авиапроисшествия в Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", самолет которого совершил аварийную посадку, а также аэропорта Шереметьево и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", сообщает ведомство 6 мая.

В связи с авиапроисшествием создан оперативный штаб. Проверки будут проведены "на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов", - уточняется в сообщении.

Накануне, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку.

Посадить самолет из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. При этом, при посадке у воздушного судна подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, погиб 41 человек.

"Аэрофлот" 6 мая опубликовал на официальном сайте неполный список выживших пассажиров. Сейчас в нем значатся 33 пассажира. По мере поступления информации список будет дополняться, отметили в компании.