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06.05.2019 08:08
Рубрика: Экономика

Ространснадзор проведет проверки после авиапроисшествия в Шереметьево

Текст: Евгений Гайва

Ространснадзор проведет внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", самолет которого совершил аварийную посадку, а также аэропорта Шереметьево и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", сообщает ведомство 6 мая.

В связи с авиапроисшествием создан оперативный штаб. Проверки будут проведены "на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов", - уточняется в сообщении.

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Накануне, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку.

Посадить самолет из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. При этом, при посадке у воздушного судна подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, погиб 41 человек.

"Аэрофлот" 6 мая опубликовал на официальном сайте неполный список выживших пассажиров. Сейчас в нем значатся 33 пассажира. По мере поступления информации список будет дополняться, отметили в компании.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Ространснадзор Компании Авиация "Аэрофлот" Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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