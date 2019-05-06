Салах не поможет "Ливерпулю" в ответном матче с "Барселоной"

Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров. Как сообщает пресс-служба "красных", команде во втором матче с "Барсой" не сможет помочь нападающий Мохамед Салах.

Он получил травму головы в матче 37 тура АПЛ против "Ньюкасла". И хотя "Ливерпуль" выиграл 3:2, египтянин покинул поле на носилках. Как отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп, Салах чувствует себя неплохо, но медики считают, что он пока не может играть.

И это не единственная кадровая потеря команды. Не сыграет с "Барселоной" и Роберто Фирмино, который до сих пор не оправился от мышечной травмы. Таким образом, единственным, и то неявным, преимуществом "Ливерпуля" будет лишь фактор своего поля.

Ответный матч между "красными" и "сине-гранатовыми" пройдет в Англии на стадионе "Энфилд" во вторник 7 мая. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.