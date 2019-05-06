СМИ: Арендованный у "Спартака" Тигиев покинет минское "Динамо"

Защитник московского "Спартака" Георгий Тигиев, арендованный минским "Динамо", в ближайшее время покинет белорусский клуб. Как утверждает Pressball, минчане намерены досрочно прекратить сотрудничество с футболистом.

Тигиев ранее ушел из "Спартака" на правах аренды в "Крылья Советов", однако там не задержался и вскоре перебрался в Беларусь, где подписал контракт с "Динамо" до конца текущего сезона. На первых порах он регулярно выходил на поле в матчах чемпионата Беларуси, однако в последней кубковой игре с "Витебском" он не принимал участия, также он не попал в заявку на матч 6 тура Высшей лиги против "Слуцка".

Стоит отметить, что оба эти матча в итоге сложились для динамовцев неудачно. С "Витебском" во втором полуфинале Кубка Беларуси они сыграли 0:0, но выбыли из борьбы, поскольку в первом матче потерпели поражение 0:1. А аутсайдеру "Слуцку" они проиграли 1:2. Несмотря на то, что после шести туров "Динамо" набрало 10 очков и отстает от лидирующих одноклубников из Бреста лишь на четыре балла, игра столичной команды вызывает негодование у болельщиков.

Главным виновником этого они считают главного тренера команды Романа Пилипчука, хорошо знакомого российским любителям футбола по работе в "Спартаке". Эксперты не исключают, что уже в скором времени Пилипчук может быть уволен. Фанаты, судя по всему, будут этому только рады - неслучайно в адрес тренера и ряда футболистов во время игры со "Слуцком" они скандировали: "Не позорьте клуб "Динамо".