Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка

Российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному американским судом к 20 годам лишения свободы, удалили в тюремной больнице несколько доброкачественных опухолей желудка, об этом рассказала ТАСС его супруга Виктория.

Ярошенко жаловался на зубную боль и на проблемы с желудком, на невозможность нормально принимать пищу. В конце апреля ему провели обследование, в том числе сделали снимок желудка.

"При обследовании Константину удалили доброкачественные опухоли. Он сам об этом не знал и начал обращаться ко всем, чтобы провели срочную операцию", - сказала Виктория.

По ее словам, "мы сделали запрос в клинику, где его обследовали, и доктор ответил, что все было удалено во время обследования. Хотя кардинальных улучшений нет, но чувствует он себя лучше".

Ярошенко был арестован в Либерии 28 мая 2010 года и доставлен в США. 7 сентября 2011 года приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в намерении транспортировать большую партию кокаина, хотя сам он отрицает свою вину. Летчика не раз переводили из одной тюрьмы в другую. В настоящее время он содержится в пенитенциарном заведении в Данбери, рассчитанном почти на 1,5 тысячи заключенных.