Минприроды не готовит законопроект о запрете пластиковой посуды

Минприроды в данный момент не готовит какой-либо документ, который вводит запрет на использование пластиковой посуды. Речь идет о тенденции, которая касается и России, пояснили "Российской газете" в министерстве.

"Весь мир идет по пути сокращения использования пластика. В России мы не исключаем такого же развития. Крупные торговые сети уже отказываются от пластиковой тары", - отметили в министерстве.

"Россия к этому придет", - отмечал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на одном из мероприятий.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Кобылкина сообщили о разработке мер по использованию одноразовой пластиковой посуды в России.

В октябре прошлого года, напомним, Европарламент большинством голосов одобрил введение запрета на использование одноразовой пластиковой посуды. Как писала "РГ", это касается не только столовых приборов, но и трубочек для напитков. Планируется, что запрет может начать действовать с 2021 года.

В России эту тему тоже обсуждают. Еще в 2017 году Минприроды хотело ограничить использование пластиковой тары и посуды на особо охраняемых природных территориях, например, в Сочи и на Байкале. Потом тему поддержали на Сахалине. Региональные власти призвали торговые сети отказаться от пластика.

Понятно, что это чувствительно затрагивает интересы производителей. Так что дискуссия время от времени вспыхивает с новой силой. Тем временем уже есть магазины, которые стали использовать бумажные пакеты и упаковку из эко-пластика. Но пока это не массовое явление.