На Корейском полуострове стартовала акция "Бессмертный полк"

Шестого мая в южнокорейском Пусане прошла акция " Бессмертный полк ". Это мероприятие дало старт целой серии аналогичных акций, которые в ближайшие дни пройдут в самых разных городах Корейского полуострова - как в Южной, так и Северной Корее.

Как говорится в заявлении, распространенном Генеральным консульством РФ в Пусане, в этом городе акция "Бессмертный полк" проводится уже третий год подряд. В ней приняли участие русскоязычные жители города, в том числе представители стран СНГ, прошедшие маршем с портретами своих родственников - победителей в Великой Отечественной войне.

После шествия состоялся праздничный концерт "Они сражались за Родину", подготовленный Русской Гимназией в Пусане и другими общественными организациями соотечественников при поддержке Генконсульства.

Обращаясь к участникам акции, генеральный консул РФ в Пусане Геннадий Рябков подчеркнул, что "если каждый сохранит память о подвиге героев и передаст ее своим потомкам, то тем самым выполнит свой священный долг перед теми, кто защитил нас и дал возможность жить под мирным небом".

Как отмечено в заявлении ГК РФ, во время праздничного выступления наши соотечественники, живущие в Пусане, поделились семейными историями из жизни своих предков, которые приближали день Великой Победы. Затем были исполнены всенародно любимые песни и стихи о войне. Праздничную точку в этом мероприятии поставили самые малые участники акции "Бессмертный полк", которые спели песню "Солнечный круг", а после этого гостям праздника по традиции была предложена полевая гречневая каша.

В ближайшие дни "волна" акции "Бессмертный полк" распространится на весь Корейский полуостров, захватив как южную, так и северную часть региона. В период с девятого по 11 мая эти торжественные шествия, концерты и сама акция "Бессмертный полк" пройдут в Пхеньяне, Раджине, Чхонджине, Сеуле - то есть во всех городах, где есть официальные представительства РФ или российские компании. Как рассказали "Российской газете" в действующем в Раджине совместном российско-северокорейском предприятии "РасонКонТранс", где на территории КНДР работает несколько десятков россиян, у них акция "Бессмертный полк" состоится в День Победы, девятого мая. Шествие завершится возложением цветов и венков на мемориал воинам Советской Армии.

В Сеуле также предусмотрена богатая программа мероприятий, которые пройдут 11 мая. Согласно информации, распространенной посольством РФ в Сеуле и Координационным советом организаций российских соотечественников в Республике Корея, акция стартует в субботу, в 13:00. Помимо шествия "Бессмертного полка" пройдет также и концерт "Ты помни… Никогда не забывай!". В программу мероприятия включены также военно-полевая кухня, танцплощадка "Май 45-го", фотозона, палатка детского творчества и акция "Георгиевская ленточка".