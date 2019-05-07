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07.05.2019 21:55
Рубрика: Легковые авто

Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро из-за "дизельного скандала"

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Совсем недавно мы сообщали о том, что "дизельный скандал" обошелся Volkswagen в 30 млрд евро - только в этом году компании пришлось направить около одного миллиарда евро на юридические расходы.

А сегодня стало известно, что Porsche, входящий в автоконцерн Volkswagen, оштрафован прокуратурой Штутгарта на 535 млн евро. Причина все та же - манипулирование данными о вредных выбросах. Руководство Porsche с приговором согласилось и не стало подавать аппеляцию. 

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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По данным следствия, систематические нарушения допускались с 2009 года. В указанную сумму входят штраф за ненадлежащий технический контроль выпускаемых машин и компенсация необоснованной экономической выгоды.

Напомним, "дизельгейт" разразился осенью 2015 года. Тогда управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen. Показатель концентрации оксида азота (NOx) в выхлопе у них в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.

В январе 2017 года концерн пришел к соглашению по поводу компенсаций канадским автовладельцам, а летом того же года заключил сходное соглашение в США.

Кстати, не только Volkswagen фальсифицировал данные тестов на содержание вредных веществ. В начале этого года стало известно, что автоконцерн Fiat Chrysler заплатит около 700 миллионов долларов для урегулирования судебных исков, которые были поданы против него американским министерством юстиции и десятками владельцев транспортных средств в результате "дизельного скандала".

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