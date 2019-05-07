Преподаватель наказал своих учеников, заспойлерив им "Мстителей"

Поистине изуверскую кару для своих учеников придумал американский преподаватель. Как пишет Газета.ru, сославшись на зарубежные источники, коварный ментор "использовал популярность фильма против провинившихся".

А именно - писал на доске ключевые моменты картины "Мстители: Финал" в качестве наказания за то, что, например, дети излишне шумели на его уроках.

Уточнено, что на выходку преподавателя пожаловался один из пользователей Reddit, выложив соответствующее фото.

Ранее сообщалось, что художественный фильм "Мстители: Финал" собрал в России более двух миллиардов рублей за неделю и вышел на второе место в списке самых кассовых картин за всю историю кинематографа.

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