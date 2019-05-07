Разрисовавшим танк Т-34 саратовцам грозит срок до трех лет

Жителям Саратова, которые разрисовали краской памятник Воинам-танкистам, может грозить наказание до трех лет лишения свободы. Об этом заявили в ГУ МВД по региону.

Как уже сообщала "РГ", в конце апреля ночью неизвестные разрисовали красной краской танк Т-34, установленный в городе на постаменте. Хулиганы также прикрепили к башне танка записку: "Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет".

Впоследствии по подозрению в совершении этих действий сотрудниками полиции и УФСБ был задержан 25-летний молодой человек, а затем один из его знакомых.

По словам одного из задержанных, ему не понравился цвет, в который был покрашен танк к Дню Победы.

- Я живу там двадцать пять лет, знаю, что танк должен быть темно-зеленым, а его покрасили в цвет травы или забора, - объяснил под видеозапись свой поступок "борец" за справедливость.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 "Вандализм", если вина задержанных будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до трех лет.