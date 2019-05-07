Директора цирка, где львица ранила девочку, отправят в колонию

Краснодарский краевой суд утвердил ранее вынесенный приговор Успенского районного суда в отношение 51-летнего Андрея Мунучаряна - директора цирка шапито, в котором в октябре прошлого года львица во время представления тяжело ранила четырехлетнюю девочку.

Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы в тюрьме, а также выплату компенсации морального вреда размером 2,5 миллиона рублей.

"В апелляционной жалобе адвокат осужденного просил Краснодарский краевой суд переквалифицировать действия директора на часть 2 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и снизить размер компенсации морального вреда. Однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, цирковое шоу проходило 28 октября 2018 года в селе Успенском. Четырехлетняя девочка, сидевшая в первом ряду на коленях у мамы, в какой-то момент оказалась спиной к арене. Для хищной кошки ее движение стало сигналом к нападению. Львица бросилась к ребенку и лапой через ограждение вытащила ее на манеж. В результате несчастного случая девочка получила тяжелые рваные раны на груди и лице.

Как установило следствие, обвиняемый при организации циркового номера с африканской львицей по кличке Кети пренебрег мерами безопасности - представление проходило без специально обученных людей (униформистов) с необходимыми средствами воздействия на животных. А это является обязательным условием для работы на манеже с хищником.