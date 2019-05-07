Орден Красного Знамени нашел ветерана через 76 лет

Скромный одноэтажный дом на окраине Сальска. Цветущая сирень, завалинка возле ворот, деревянный штакетник, жужжащие пчелы… Здесь живет самый обычный солдат Великой Отечественной войны – пулеметчик и минометчик 550-го стрелкового полка Николай Петрович Высторопец. У него праздник – через 76 лет ему вручили заслуженный в 1943 году орден Красного Знамени. Награду к пиджаку фронтовика прикрепил Герой России, командующий Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Несмотря на возраст, виновнику торжества 94 года, Николай Петрович буквально кипит энергией и жизнелюбием.

- Проходите, проходите дорогие гости. Отец прихорашивается, кавалером перед людьми хочет выглядеть. Он очень веселый человек и с большим чувством юмора, что, наверное, и помогло ему на фронте, - улыбаясь и открывая калитку говорит сын фронтовика Юрий Николаевич.

Оказывается, бывший минометчик не любил рассказывать своим детям, внукам и правнукам про войну, и лишь узнав о награждении расчувствовался.

- В 1943 году, как только освободили Ростовскую область, меня призвали в армию. Хоть и было мне тогда 17 лет, но в ту пору я рвался на фронт, и потому не стал дожидаться, когда стукнет совершеннолетие. Пешком шли к фронту, ночевали в школах – спали за партами. Из нашего призыва многие записались в минометчики, считалось, что у них служба полегче будет, ну и я тоже за кампанию назвался, - вспоминает Николай Петрович.

А через несколько дней молодой красноармеец увидел врагов.

- Немцы через речку стояли и голышом в баню бегали, а у нас на всю роту один миномет и мин всего ничего. Ну вот они и бегали купаться, а мы смотрели, смотрели… Впрочем скором нам подвезли винтовки, пулеметы, минометы и тут уж мы им дали жару, - эмоционально вспоминает ветеран.

Так с боями молодой ефрейтор прошел Ростовскую область, участвовал в прорыве «Миус-фронта», освобождал Донбасс. Причем был на передовой. Выспался только, когда отправили его на курсы комсоргов.

- У нас в тылу была отдельная землянка для занятий, спали вволю и ели даже столовыми приборами. А на передовой ложка, котелок да нож, чтобы консервы открывать, - говорит Николай Высторопец.

Впрочем, спокойная жизнь вскоре закончилась. 126-я Горловская краснознаменная дивизия подошла к Крымскому перешейку. Знаменитый Турецкий вал фашисты превратили в неприступную оборонительную линию: бетонные доты и пулеметные дзоты, колючая проволока в несколько рядов, минные поля… Немцы рассчитывали превратить Крым в неприступный «остров», но не получилось, и во многом благодаря таким молодым солдатам как Николай Высторопец.

- Как штурмовали? Хоть и страшно было, но больше всего боялся показать себя трусом перед товарищами. Командир называл координаты, я стрелял из миномета. Он координаты говорит – я стреляю. Чья больше заслуга и кто подвиг совершил? Не знаю. Наверное, общая, - скромно говорит ветеран.

Однако наградные документы гораздо красноречивее. В них сообщается, что ефрейтор Н.П. Высторопец с 1 по 6 ноября 1943 года при штурме Турецкого вала уничтожил две пулеметных точки противника. Одним из первых ворвался в окопы врага. Захватил пулемет. Вместе с ротой отразил девять немецких контратак, которые поддерживались сильным артиллерийским огнем противника. В общей сложности уничтожил 57 солдат и офицеров врага. Командир части подготовил представление на награждение медалью «Золотая Звезда» и званию Героя Советского Союза.

Командование полка, дивизии и 51-й армии поддержало ходатайство, но приказом командующего войсками 4-го Украинского фронта от 28 декабря 1943 года молодой солдат был награжден орденом Красного Знамени. Увы, но к этому времени отважный минометчик уже был тяжело ранен.

- Госпиталь находился в Орджоникидзе, теперь это город Владикавказ. Там я провел более полугода и о награждении узнал от врачей и перед самой выпиской. Дело было так. Из госпиталя я написал родителям. Из их ответа узнал, что они получили письма из части, в которых говорилось о том, что меня представили к награде. По госпиталю тоже ходили слухи об этом, но ни каких бумаг не приходило. И я подумал: мало ли о чем могут говорить люди. Ближе к выписке слухи о моем награждении появились снова, меня даже пересилили в офицерскую палату. Летом 1944 года меня комиссовали и отправился я пешком в Беслан, а оттуда уже домой в Сальск, - рассказывает Николай Петрович.

Несмотря на тяжелые раны, бывший фронтовик восстанавливал разрушенную войной страну. Работал шофером в такси, водил автобус, грузовик… «Благородную привычку к труду» он считает залогом своего долголетия.

- Жил как все. Женился. Воспитал сына и дочь. Теперь у меня три внука и семь правнуков. Грех на жизнь жаловаться, - рассказывает он.

В 1965 году Николай Петрович постарался прояснить судьбу своих наград. Направил запрос в архив в Подольск, а оттуда пришел ответ – ефрейтор Николай Высторопец награжден орденом Красной Звезды и награда вручена солдату в воинской части.

Несправедливость удалось исправить только сейчас.

- К нам обратилась невестка фронтовика. И мы решили провести собственное расследование. По документам награда была выдана, но в тот момент Николай Петрович находился на излечении в госпитале и в другом регионе. Он просто физически не мог получить орден, по итогам работы весь пакет документов был незамедлительно передан в управление президента РФ по государственным наградам. В кратчайшие сроки все документы были проверены. Учитывая, что с большой долей вероятности награда была утеряна при пересылке, было принято решение о вручении Высторопцу Н.П. дубликата ордена Красного Знамени и удостоверения к нему, - рассказал начальник военного комиссариата в Сальске полковник Андрей Герусов.

За наградой Николай Петрович Высторопец пришел в окружении детей, внуков и правнуков. Теперь орден будет храниться в семье и передаваться из поколения в поколение.