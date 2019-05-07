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07.05.2019 10:29
Рубрика: Легковые авто

Skoda показала первое изображение нового Superb

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Компания Skoda опубликовала скетч рестайлингового варианта флагманского лифтбека Superb и рассказала, когда состоится мировая премьера.

Передняя часть сохранила общую концепцию дизайна, но при этом претерпела ряд значительных изменений. Насколько можно судить по тизеру, Superb обзавёлся новой оптикой, которая теперь вплотную примыкает к решётке радиатора и имеет другую внутреннюю архитектуру. Также модель получила другой бампер и пересмотренные противотуманки, которые благодаря более узкой форме делают автомобиль визуально шире.

В Skoda отметили, что рестайлинговый Superb станет первой моделью марки, которая вместо круглого шильдика на крышке багажника получит буквенное написание бренда (как на современных Lada, Volvo, Haval).

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda представила новую Octavia, которую нельзя купить в России

Премьера нового Skoda Superb состоится в рамках чемпионата мира по хоккею в Братиславе. Напомним, первые матчи команды сыграют уже 10 мая. По собственным данным "Российской газеты", новинка доберётся до России осенью 2019 года.

В настоящее время Skoda Superb предложен в России в кузовах типа лифтбек и универсал. Линейка двигателей включает в себя бензиновые TSI объёмом 1.4 (150 л.с., МКП и DSG), 1.8 (180л.с., DSG) и 2.0 литра (220 и 280 л.с., DSG). Самую мощную версию можно заказать с системой полного привода. Цена на лифтбек Superb 2019 года выпуска стартует от 1 643 000 рублей, универсал можно купить от 1 852 000 рублей.

Напомним, в июне Skoda проведёт премьеру концепта нового кроссовера, который, как предполагается, будет фастбек-версией компактного Kamiq.

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#Skoda