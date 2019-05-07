Skoda показала первое изображение нового Superb

Компания Skoda опубликовала скетч рестайлингового варианта флагманского лифтбека Superb и рассказала, когда состоится мировая премьера.

Передняя часть сохранила общую концепцию дизайна, но при этом претерпела ряд значительных изменений. Насколько можно судить по тизеру, Superb обзавёлся новой оптикой, которая теперь вплотную примыкает к решётке радиатора и имеет другую внутреннюю архитектуру. Также модель получила другой бампер и пересмотренные противотуманки, которые благодаря более узкой форме делают автомобиль визуально шире.

В Skoda отметили, что рестайлинговый Superb станет первой моделью марки, которая вместо круглого шильдика на крышке багажника получит буквенное написание бренда (как на современных Lada, Volvo, Haval).

Премьера нового Skoda Superb состоится в рамках чемпионата мира по хоккею в Братиславе. Напомним, первые матчи команды сыграют уже 10 мая. По собственным данным "Российской газеты", новинка доберётся до России осенью 2019 года.

В настоящее время Skoda Superb предложен в России в кузовах типа лифтбек и универсал. Линейка двигателей включает в себя бензиновые TSI объёмом 1.4 (150 л.с., МКП и DSG), 1.8 (180л.с., DSG) и 2.0 литра (220 и 280 л.с., DSG). Самую мощную версию можно заказать с системой полного привода. Цена на лифтбек Superb 2019 года выпуска стартует от 1 643 000 рублей, универсал можно купить от 1 852 000 рублей.

Напомним, в июне Skoda проведёт премьеру концепта нового кроссовера, который, как предполагается, будет фастбек-версией компактного Kamiq.