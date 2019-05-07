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Рубрика: Экономика

Страховщикам запретили навязывать дополнительные услуги

Текст: Юлия Кривошапко
Страховщики и их посредники не смогут навязывать клиентам дополнительные услуги, а при заключении договоров страхования обязаны будут убедиться, что клиент правильно понял все условия и согласился с ними. Эти и другие нормы заложены в базовых стандартах защиты прав потребителей страховых услуг и совершения страховщиками операций на финансовом рынке. Они вступают в силу 7 мая.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые правила запрещают страховщикам ставить заключение договора по одному виду страхования в зависимость от наличия договора по другому виду или согласия клиента приобрести какой-либо финансовый продукт. Тем самым, они призваны избавить потребителей от навязывания полисов и дополнительных услуг.

Фото: iStock
Клиенты готовы делиться данными со страховщиками в обмен на скидки

Базовый стандарт устанавливает важные требования к порядку заключения клиентом и страховщиком договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Страховая компания обязана предоставить потребителю финансовой услуги дополнительную информацию об особенностях договора ИСЖ, о рисках, связанных с заключением такого договора, об отсутствии гарантирования получения дохода по договору и о порядке расчета выкупной суммы.

Такие же нормы заложены в стандарт продажи страхования жизни, который вступил в силу в апреле 2019 года.

Кроме того, в "период охлаждения" (14 дней), в течение которого клиент имеет право отказаться от услуги и получить обратно свои деньги, страховщик обязан связаться с ним и получить подтверждение, что потребителю понятны условия договора страхования, включая ограничения, связанные с досрочным расторжением. Требования стандарта распространяются и на агентов страховых организаций, предлагающих инвестиционное страхование жизни.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Страхование
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