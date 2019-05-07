Видео: В Индии вскрыли 4000-летнее священное захоронение

Археологическая служба Индии обнаружила два украшенных росписями деревянных "гроба на ножках" с останками двух человек, а также множество артефактов в древней гробнице, возраст которой составляет около 4000 лет.

Как сообщает Archaeology News Network, захоронение было обнаружено недалеко от городка Санаули в районе Багпат штата Уттар-Прадеш.

Раскопки были начаты в 2018 году. Они проходят под руководством доктора С. К. Манджула, директора Института археологии (ASI). Гробница расположена на левом берегу реки Ямуны в 68 км к северо-востоку от Дели.

Сообщается, что это крупнейший некрополь позднего хараппского периода, который датируется примерно началом второго тысячелетия до нашей эры.

Археологи обнаружили две погребальные камеры и одну священную камеру из обожженного кирпича. В одной из них были найдены останки женщины, лук, костяные наконечники стрел, браслет из полудрагоценных камней, золотые бусы и керамика, включая вазы, кувшины, чаши и блюдо на подставке.

Самой интересной находкой из этой могилы стал меч, который был уложен возле головы покойной. Во втором гробу также находились останки женщины. Там же было найдено медное зеркало, шпилька, бусы, керамика и другие ритуальные предметы.

Особенностью гробницы ученые называют священную камеру. Строение сложено из восьми рядов обожженного кирпича, вход в него был расположен с южной стороны. В камере находились фрагменты глиняной посуды и кости животных.

Кроме того, примерно в 200 метрах от гробницы были обнаружены остатки четырех печей, шлак, черепки, обугленные кости, каменные наковальни, статуэтки животных и другие артефакты.