"Барселона" поздравила "Ливерпуль" с попаданием в финал ЛЧ

Минувший вечер подарил любителям футбола поистине незабываемые эмоции: в полуфинальном матче Лиги чемпионов, который уже вошел в историю, "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Барселону" со счетом 4:0. Благодаря этому "красные" пробились в финал.

Хотя такой расклад казался невероятным, ведь за неделю до этого "мерсисайцды" уступили на "Камп Ноу" 0:3. Но они сумели совершить футбольное чудо - за такие чудеса мы и любим Лигу чемпионов.

"Какой особенный вечер! Мы вышли в финал Лиги чемпионов!" - такая запись была опубликована в официальном Twitter "Ливерпуля". К чести каталонцев, они, несмотря на сокрушительную неудачу, ответили на это достойно. "Поздравляем" - такой лаконичный комментарий к записи пресс-службы "красных" оставлен от официального аккаунта "Барселоны".

Соперник "Ливерпуля" по финальному матчу определится сегодня, когда вторую полуфинальную встречу проведут "Аякс" и "Тоттенхэм". Неделей ранее амстердамцы в гостях победили 1:0.

Кстати

Дортмундская "Боруссия" поздравила персонально главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. С его именем связаны самые успешные страницы в истории "Боруссии" в XXI веке - дортмундцев, к слову, он также выводил в финал Лиги чемпионов.