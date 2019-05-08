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08.05.2019 14:26
Рубрика: Культура

На Филиппинах найдена 5000-летняя крепость с оружием

Текст: Денис Передельский
Фото: Bobby Lagsa/Rappler Фото: Bobby Lagsa/Rappler
Фото: Bobby Lagsa/Rappler

Археологи из Университета Филиппин (UP) при раскопках в городке Алубиджиде обнаружили древние артефакты, датируемые примерно 3000 годом до н.э.

Как сообщает Archaeology News Network, раскопки проводятся командой под руководством Ли Энтони Нери из Программы археологических исследований UP.

Фото: Institute of Archaeology, ASI
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Артефакты были обнаружены на вершине холма, который в древности был естественным оборонительным укреплением. С него открывается 360-градусный обзор местности.

Этим пользовались древние жители. Археологи раскопали остатки здания и коммуникаций, включая своего рода водонапорную башню. Также было обнаружено большое количество инструментов и оружия, возраст которого составляет около 5000 лет.

В основном орудия были изготовлены из обсидиана - застывшего вулканического стекла, сформированного из магматической породы. По словам Нери, найденная "крепость" была построена в эпоху неолита.

К слову, ученым удалось обнаружить и остатки крепостных стен, которые были возведены из известняка. Руины залегают на глубине всего около одного метра.

Удивительно, но были найдены и более поздние артефакты - изделия, изготовленные в период с 500 года до н.э. по XV век нашей эры. Это говорит о том, что крепость активно использовалась на протяжении нескольких тысячелетий.

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