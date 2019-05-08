На Филиппинах найдена 5000-летняя крепость с оружием

Археологи из Университета Филиппин (UP) при раскопках в городке Алубиджиде обнаружили древние артефакты, датируемые примерно 3000 годом до н.э.

Как сообщает Archaeology News Network, раскопки проводятся командой под руководством Ли Энтони Нери из Программы археологических исследований UP.

Артефакты были обнаружены на вершине холма, который в древности был естественным оборонительным укреплением. С него открывается 360-градусный обзор местности.

Этим пользовались древние жители. Археологи раскопали остатки здания и коммуникаций, включая своего рода водонапорную башню. Также было обнаружено большое количество инструментов и оружия, возраст которого составляет около 5000 лет.

В основном орудия были изготовлены из обсидиана - застывшего вулканического стекла, сформированного из магматической породы. По словам Нери, найденная "крепость" была построена в эпоху неолита.

К слову, ученым удалось обнаружить и остатки крепостных стен, которые были возведены из известняка. Руины залегают на глубине всего около одного метра.

Удивительно, но были найдены и более поздние артефакты - изделия, изготовленные в период с 500 года до н.э. по XV век нашей эры. Это говорит о том, что крепость активно использовалась на протяжении нескольких тысячелетий.