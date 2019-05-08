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Рубрика: Легковые авто

Lexus тестирует обновленного близнеца Toyota Land Cruiser Prado

Текст: Евгений Костин

Фотошпионам удалось снять в Мичигане обновлённый Lexus GX 60. Снимки были опубликованы на сайте Motor1.

Судя по фото, Lexus GX 460, являющийся перелицованным Toyota Land Cruiser Prado, пройдёт лишь процедуру фейслифта, в ходе которой внедорожник получит новые фары и решётку радиатора с более выраженными гранями, как на последних LC и LS.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В салоне модели тоже не произойдёт глобальных изменений. Весь апгрейд сводится к новым трехспицевому рулевому колесу и селектору выбора режима трансмиссии, модернизированной приборке с увеличенным дисплеем.

Моторная гамма, скорее всего, не претерпит никаких изменений. В настоящее время GX 460 доступен с бензиновым V8 мощностью 296 л.с. Во всех комплектациях в паре идет 6-ступенчатая АКП. Цена в России - от 4 612 000 рублей.

Когда презентуют обновлённый Lexus GX 460, неизвестно. Напомним, в апреле компания представила минивэн LM, который является перелицованной версией Toyota Alphard.

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#Toyota #Lexus