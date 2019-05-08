Можно ли при помощи магнита тянуть машину на буксире

После инновационного внедрения системы магнитов в качестве автомобильной подвески (магниты, как вы помните, умеют не только притягиваться, но и отталкиваться, обеспечивая амортизацию кузова) пришло время для новых головокружительных изобретений и открытий. Использовать силу магнитного поля для буксировки застрявшего автомобиля - вот что придумали блогеры с YouTube-канала "Гараж 54".

А почему бы и нет? Особенно, если по каким-то причинам нет возможности зацепить трос за фаркоп или подогнать стандартный кран-эвакуатор.

Для экспериментов выбрали старенькие, доживающие свой век, "Жигули", поставили их на нейтральную скорость и принялись тянуть магнитами сначала за бампер, потом за дверцы, за задние и передние крылья и даже за стекло задней дверцы. Какая часть машины оказалась самой устойчивой к таким нагрузкам, а какая со страшным хрустом оторвалась под действием магнитного поля - можно увидеть на видео.

Эксперимент в любом случае оказался увлекательным и подписчики канала ждут дальнейшего развития начатой темы - буксировки машины на присосках от игрушечного пистолета, на туалетном вантузе или канцелярском скотче. Почему нет? Именно так, с шутки, дураковаляния и детского любопытства, и рождаются все великие изобретения.